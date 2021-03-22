Онищенко рассказал о безопасности вакцинации от COVID-19 для пожилых

Он напомнил, кто входит в группу риска

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал о важности вакцинации от коронавирусной инфекции для пожилых людей.

Парламентарий подчеркнул, что пожилым опасно не делать прививку, поскольку больше всего смертей приходится именно на людей старше 60 лет, а также больных, имеющих эндокринный, онкологический и кардиологический статус. У таких пациентов болезнь протекает в тяжелой форме и возрастает риск осложнений, напомнил Онищенко.

Он также отметил, что вакцинация безопасна в любом возрасте. Депутат в качестве примера рассказал о 104-летнем москвиче, которому недавно сделали прививку, передает РИА Новости.

"Врач должен сделать запись о назначении в медицинском документе. И только после этого делают вакцинацию, потому что любая прививка в профессиональной трактовке — серьезная иммунобиологическая операция", - добавил Онищенко.

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