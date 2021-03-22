МИД увидел попытки не пустить "Спутник V" в Евросоюз

По поводу вакцины в ЕС делаются политизированные заявления

В ходе своего выступления в комитете Государственной думы по международным делам заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва продолжает наблюдать попытки не допустить использования разработанной в центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Евросоюза.

"Делаются политические заявления, которые нельзя интерпретировать иначе как сугубо политизированные, а не преследующие цель справиться с этим злом, с этим вызовом сообща", - приводит слова Грушко ТАСС.

Ранее СМИ распространили высказывание еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, который сказал, что ЕС не нуждается в "Спутнике V", так как на территории объединения хватает других препаратов.

"Спутник V" на сегодняшний день зарегистрировали уже более 50-ти стран, в том числе два государства ЕС - Венгрия и Словакия. Они одобрили препарат в одностороннем порядке без учета позиции общеевропейского регулятора.

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