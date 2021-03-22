Украина призвала ЕС ужесточить антироссийские санкции

Киев считает это "эффективным рычагом воздействия"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Европейский Союз должен расширить санкции против России.

"Санкции нужно не только продолжать. В будущем они должны быть четкими, ясными и прежде всего жестче", - сказал политик в беседе с изданием Handelsblatt.

Он добавил, что считает санкции эффективным рычагом воздействия.

Ранее сообщалось, что Россия станет одной из ключевых тем на европейском саммите, который пройдет 25-26 марта. В Министерстве иностранных дел России настаивают, что ограничительные меры ставят под вопрос какое-либо взаимодействие с Брюсселем.

Отношения между Москвой и Киевом резко ухудшились в 2014 году после крымского референдума, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией. На Украине считают это "аннексией". В Кремле же не раз подчеркивали, что вопрос принадлежности Крыма раз и навсегда закрыт, а к конфликту на юго-востоке Украины Москва отношения не имеет.

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