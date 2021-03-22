Премьер Украины назвал сроки вступления в ЕС и НАТО

Но результат зависит не только от желаний Киева

Украина рассчитывает получить членство в Европейском союзе и НАТО в ближайшие 5-10 лет, рассказал глава правительства страны Денис Шмыгаль.

"Нашим желанием является в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это, конечно, зависит не только от нас, а от 27 других стран. То же касается и НАТО. Украина стремится получить членство в Североатлантическом альянсе", - заявил украинский премьер.

Он подчеркнул, что Украине для членства в Евросоюзе нужно продвинуться в борьбе с коррупцией, а также достигнуть европейских стандартов в области правосудия.

Шмыгаль добавил, что "в ЕС также есть страны, которые скептически относятся к дальнейшему расширению Евросоюза", передает немецкая газета Handelsblatt.

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