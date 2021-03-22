У московского ЦСКА будет новый главный тренер

Виктор Гончаренко работал в клубе с декабря 2016 года
Белорусский тренер Виктор Гончаренко покинул пост наставника московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба команды.
Уточняется, что сотрудничество было решено прекратить по обоюдному желанию сторон.
"Это был очень интересный и лучший период в моей тренерской карьере на данный момент", - прокомментировал свой уход сам специалист.
Он добавил, что в его команде "никогда не было равнодушия, игроки бились за красно-синие цвета".
В ЦСКА Гончаренко пришел в декабре 2016 года. В 167 матчах у руля армейского клуба он одержал 82 победы. В 2018 году выиграл Суперкубок России, кроме того, дважды становился серебряным призером национального первенства.
СМИ пишут, что сменщиком Гончаренко станет бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram