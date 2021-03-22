В Москве стартовал курс по подготовке сиделок

Уроки продлятся три месяца

Правильно ухаживать и заботиться о людях с ограниченными возможностями научат в центре занятости "Моя карьера". Там стартовал специальный курс "Сиделка. Помощник по уходу", передает "ТВ Центр".

В программе - полное погружение в эту сложную, но нужную профессию. На онлайн-лекциях расскажут, как правильно перемещать подопечных, общаться с ними, кормить и оказывать первую помощь. Все знания и навыки будут закреплены практическими занятиями. Уроки рассчитаны на москвичей от 50 лет и продлятся три месяца. После окончания участники получат диплом государственного образца.

"Эта профессия на грани миссии. То есть это действительно помощь людям, которые обездвиженные, которые не могут сами за собой ухаживать, это помощь тем родственникам, которые не знают, что делать с людьми, которые болеют", - сказала руководитель программы центра "Моя карьера" Виктория Маркова.

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