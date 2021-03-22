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Москва пригрозила Софии ответом на высылку российских дипломатов

15:28
  • понедельник
  • 22 марта 2021

Посольство России потребовало от властей Болгарии прекратить спекуляции

Болгария получит адекватный ответ, если все же решит выслать из страны российских дипломатов. Софию предупредил замглавы МИД России Александр Грушко.
Болгария угрожает выслать российских дипломатов

"Если Болгария предпримет недружественные шаги в отношении России, то, естественно, там должны понимать, что с нашей стороны последуют ответные шаги", - заявил Грушко.

Болгарские власти обвинили шестерых сотрудников Минобороны страны и военной разведки в шпионаже в пользу России. Задержана также супруга одного из обвиняемых – гражданка России. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что из-за этого дела придется объявить российских дипломатов нежелательными персонами. В свою очередь, посольство России в Болгарии потребовало прекратить до суда все спекуляции по этому делу, передает ТАСС.

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