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Россиян накормят хлебом из насекомых

15:34
  • понедельник
  • 22 марта 2021

Непривычный для россиян ингредиент славится своей пользой

В ближайшее десятилетие для россиян станут доступны продукты, приготовленные с использованием белка насекомых, рассказал управляющий партнёр венчурного фонда Fuel for Growth, член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин.
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"В ближайшие 10 лет в России появятся новые виды продуктов с необычным, но полезным составом. К примеру, растительное и клеточное мясо или выпечка из белка насекомых. Первые продукты уже начинают появляться на прилавках магазинов, а вот блюда из насекомых окажутся в меню россиян лишь через пару лет", - сообщил Зюзин.

Он подчеркнул, что подобная еда – уже давно не новшество для жителей Таиланда, Мексики, Индии и Китая. Белок насекомых славится своими иммуномодулирующими и гипоаллергенными свойствами, но сейчас в России его используют только для корма животных и рыб на крупных производствах.

Зюзин добавил, что на сегодняшний день некоторые компании планируют запуск в России производства макарон, муки и выпечки с добавлением белка из личинок мухи Чёрной львинки, передает РИА Новости.

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