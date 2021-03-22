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В санкционный список ЕС попали еще два россиянина

15:34
  • понедельник
  • 22 марта 2021

Им запретили въезжать на территорию Евросоюза

Евросоюз представил нормативные акты, согласно которым против двух граждан России вводятся санкции за "пытки и репрессии в отношении ЛГБТИ-сообщества" в Чечне.

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Попали в черный список экс-глава полиции города Аргун Аюб Катаев и заместитель председателя правительства Чеченской Республики по взаимодействию с силовым блоком Абузайд Висмурадов.

Им обоим отныне нельзя въезжать на территорию Евросоюза. Если там обнаружат их счета, они будут заблокированы, уточняет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия станет одной из ключевых тем на европейском саммите, который пройдет 25-26 марта. В Министерстве иностранных дел России настаивают, что ограничительные меры ставят под вопрос какое-либо взаимодействие с Брюсселем.

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