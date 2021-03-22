Министр труда Франции госпитализирована с коронавирусом

Оппозиция требует заказать российскую вакцину "Спутник V"

Заразившаяся коронавирусом министр труда Франции госпитализирована. О положительном тесте на COVID-19 Элизабет Борн сообщила еще 14 марта – заявив, что уходит на самоизоляцию и будет работать удаленно.

22 марта стало известно, что министр уже несколько дней как находится в больнице. Как сообщили в ведомстве, состояние 59-летнего министра улучшается, сообщила радиостанция France Info.

Тем временем председатель правой партии "Национальное объединение" заявила: если для выхода из кризиса нужна вакцинация, "то ее необходимо срочно ускорить". Марин Ле Пен уверена, что Франции не нужно ожидать одобрительного сигнала от Евросоюза, чтобы заказать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

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