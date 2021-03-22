Путин привьется от коронавируса 23 марта

Президент выбрал дату

Президент России Владимир Путин провел совещание, в котором обсудил основные вопросы, касающиеся отечественных вакцин от коронавируса и вакцинации населения. Также глава государства рассказал, когда сам сделает прививку.

Путин подчеркнул, что в первую очередь перед Россией стоит задача обеспечить вакциной своих граждан. По его словам, сейчас крайне важно продолжить наращивать темпы вакцинации. Для этого нужно направить достаточное количество препарата в регионы, организовать работу прививочных пунктов и продолжить информировать россиян о вакцинации.

Глава государства отметил, что выработка коллективного иммунитета, отмена ограничений и победа над вирусом напрямую зависят от эффективности кампании по вакцинации россиян, передает "Россия 24".

Президент заявил, что "для полной стабилизации ситуации должно быть вакцинировано не менее 60% взрослого населения страны, для этого потребуется 69,8 миллионов комплектов доз вакцины". Он заверил, что все необходимые ресурсы для этого имеются.

Путин также рассказал, что на 17 марта в стране произведено свыше 20 миллионов доз вакцины, в гражданский оборот поступило 8,9 миллионов полных комплектов "Спутника V" и более 115 комплектов "ЭпиВакКороны".

Также российский лидер подчеркнул, что вакцинация – это добровольный выбор каждого. Сам он намерен сделать прививку от коронавирусной инфекции завтра, 23 марта.

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