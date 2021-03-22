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Путин назвал число привитых от коронавируса россиян

16:02
  • понедельник
  • 22 марта 2021

От темпов вакцинации зависят сроки выхода из ограничений

Вакцинация от коронавируса должна быть максимально доступной и удобной для россиян. С таким требованием выступил Владимир Путин. От темпов вакцинации зависят перспективы выхода страны из режима ограничений.

По словам президента, от коронавируса как минимум одним компонентом вакцины привились уже 6,3 миллиона человек. 4,3 миллиона человек получили оба компонента. Путин подчеркнул, что российские вакцины абсолютно надежны и безопасны.

"Никакие другие подобные иностранные препараты не демонстрируют такой высокой степени защиты. Это безусловный успех наших отечественных ученых и специалистов. Его признают и за рубежом", - сказал президент.

Он рассказал, что анализ применения вакцины "Спутник V" в Мексике и Аргентине не выявил побочных эффектов от ее применения. Слова Путина приводит агентство РИА Новости.

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