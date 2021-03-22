Третья российская вакцина от COVID-19 поступит в оборот до конца марта

До конца года будет выпущено 10 миллионов доз

Третья российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот до конца марта. В первом полугодии центр имени Чумакова выпустит 775 тысяч доз препарата, а до конца года – не менее 10 миллионов доз, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

"В части вакцины "КовиВак" центра Чумакова стартовые объемы будут выпущены в гражданский оборот до конца месяца. Имеющиеся у центра мощности позволяют произвести в первом полугодии 775 тысяч доз", - сказал министр на совещании по вопросам вакцинации против COVID-19.

По словам Мантурова, технологическая база производства вакцины в апреле будет расширена. В качестве индустриального партнера привлекается компания "Нанолек" в Кирове. Это позволит выпустить до конца года не менее 10 миллионов доз препарата, передает "Интерфакс".

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