Что известно о деле задержанного пензенского губернатора

Иван Белозерцев обвиняется в получении взятки

Сегодня Басманный суд Москвы арестовал на два месяца губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, задержанного накануне по делу о коррупции. По нему проходят еще пятеро фигурантов, которые, по данным следствия, участвовали в передаче взяток Белозерцеву. Есть сведения о том, что с января по сентябрь прошлого года глава региона получил деньги и другие ценности на сумму более 30 миллионов рублей. За это он предположительно оказывал протекцию группе компаний, работающей на рынке фармакологии и медицинских изделий.

Ещё накануне вечером Ивана Белозерцева привезли из Пензы в Москву. Ночь он провёл в следственном изоляторе. И сегодня в Басманном суде был в той же одежде, что и в воскресенье во время обысков в своём рабочем кабинете. И выглядел несколько растерянным. Защита просила либо домашний арест, либо более мягкую меру пресечения. Судья встал на сторону обвинения: "Избрать Белозерцеву меру пресечения в виде заключения под стражу. На один месяц 30 суток, то есть до 20 мая 2021 года".

Стали известны имена всех задержанных фигурантов этого уголовного дела. Иван Белозерцев подозревается в получении взятки. Ещё Борис Шпигель - руководитель группы фармацевтических компаний "Биотэк" и бывший сенатор. Супруга Шпигеля Евгения. А также директор компании "Фармация" Антон Колосков. Их обвиняют в даче взятки. В качестве посредников, по данным следствия, выступали водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов. Взятка - это 20 миллионов наличными, "Мерседес" и часы "Бреге". Всего на 31 миллион рублей.

"За незаконное вознаграждение, губернатор обеспечивал взяткодателям конкурентные преимущества при заключении государственных контрактов. Предметом этих контрактов были услуги по приёмке, хранению, отпуску и доставки лекарственных препаратов, закупаемых за счёт бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Оперативная съемка: золотые часы - коробками, пачки денег – стопками, антикварная посуда. Всего найдено и изъято полмиллиарда рублей наличными. Сам Белозерцев отвергает обвинения в получении взятки.

"Они там ничего не найдут. Потому что это исключено. Там может быть косвенные какие-то разговоры, но никто никому никаких команд не давал", - заявил он.

Стремительная карьера губернатора Пензенской области: в политике с 2000 года, сначала депутат пензенской Гордумы, потом её председатель, затем кресло главы города, в 2015-м выиграл выборы губернатора.

"Я свою задачу вижу, как глава региона, в том, чтобы поддержать требования президента России, все делать, что того, чтобы борьба с коррупцией была приоритетной", - заявлял он тогда.

В 2020-м Белозерцев переизбран на пост губернатора, набрал почти 79% голосов. И тут тоже скандал. В Следственном комитете Пензенской области после задержания главы региона заявили, что возбудили уголовное дело по статье "Фальсификация итогов голосования" во время выборов 13 сентября прошлого года.

"В Бессоновском районе председатель участковой избирательной комиссии собственноручно внесла в 1324 неиспользованных избирательных бюллетеня (по 662 бюллетеня двух видов) заведомо ложные сведения, проставив отметку о голосовании за одного из кандидатов на выборах, и поместила их в стационарный ящик для голосования. При этом председатель участковой избирательной комиссии знала, что в выборах в действительности приняли участие всего 204 человека", - сообщили в СКР.

В связи с возбуждением уголовного дела членство губернатора в "Единой России" приостановили. Сообщается, что следователи, в том числе приходили с обысками к сыновьям губернатора: когда отец стал чиновником, их бизнес резко пошёл в гору.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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