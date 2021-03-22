Применение вакцины "Спутник V" одобрили уже 55 стран

А власти ЕС по-прежнему сопротивляются

По информации оперативного штаба, число выявленных случаев коронавируса за сутки увеличилось на 9284. Выздоровели почти 8 тысяч пациентов. Улучшению эпидобстановки во многом способствовала прививочная кампания. Применяемые препараты продолжают совершенствовать. Так, в медучреждения поступили первые партии "Спутника V", которые можно хранить без заморозки.

У ветерана Великой Отечественной войны Виталия Зорина через 2 недели юбилей — 9 апреля ему исполняется 95. Этот день будущий именинник планирует встретить в кругу семьи. Из-за опасности заразиться коронавирусом своих близких Виталий Гаврилович не видел практически год. Чтобы прервать мучительную разлуку, они с супругой решились на прививку.

- Сделал укол у девчат там в 35-м. Я у них часто там был - дневной стационар.

- Как себя чувствуете?

- Хорошо. И сразу так было.

В Карачаево-Черкесии, где проживает пара, среди привившихся от COVID-19 Виталий Гаврилович - самый пожилой. Последовать его примеру уже поспешили и другие долгожители республики. Из-за положительной динамики в приросте заболевших на днях здесь сняли режим обязательной самоизоляции для лиц старше 65-ти. Постепенно ослабляют карантинные меры и в других регионах.

На высоте 2000 метров над Красноярским краем огромный баннер с текстом, под которым расписался бы каждый из жителей. По числу записавшихся на вакцинацию регион показал себя одним из самых активных и дисциплинированных. Сегодня сюда доставили новую партию вакцины. Слова благодарности врачам звучат по всей стране. В Севастополе местные предприниматели передали в дар для нужд регионального сосудистого центра 1-й городской больницы стойки для антисептика. В дизайне конструкций всё то же "Спасибо врачам".

Такому вниманию медики, конечно, рады, но не забывают повторять: лучшая помощь и поддержка им - соблюдение санитарных норм и вакцинация.

Вакцина "Спутник V" уже одобрена в 55 странах. Один из ведущих производителей вакцин и фармацевтических препаратов в Индии объявил о готовности производить ежегодно до 200 миллионов доз. Оттуда препарат планируют поставлять в другие государства. Вакцинация "Спутником" уже вовсю идет в Венгрии. Очередную партию ожидают и в Сербии, где более 80% жителей страны, записавшихся на вакцинацию, указали, что хотели бы привиться именно российским препаратом. На этом фоне непоследовательным выглядит заявление еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретона о том, что Европе не нужна российская вакцина.

"Поскольку мы – континент, где больше всего одобренных медицинским регулятором вакцин – четыре, и мы ведем в сфере их производства, нам будет абсолютно не нужен "Спутник V" и другие препараты", - заявил он.

А ведь ещё несколько дней назад всё тот же Бретон на очередной встрече Еврокомиссии в Брюсселе положительно отзывался о российской вакцине, назвав её безопасной. Недоверие европейцев к англо-шведской вакцине AstraZeneca продолжает нарастать. После вакцинации им в Норвегии скончались ещё два пациента. Проблемы и с другими вакцинами, точнее, с их острой нехваткой.

"В Европе пока недостаточно вакцины, чтобы остановить третью волну пандемии. Даже если поставки по заказам ЕС будут поступать своевременно, для того, как группы риска были полностью вакцинированы, все равно потребуется несколько недель. Только тогда мы сможем также говорить о расширении свобод для граждан. А пока всем придется потерпеть", - заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

А потому во Франции опять закрыты магазины, в Германии на карантин могут пойти школы. И протесты против ограничений разгораются с новой силой.

Татьяна Сидорова, Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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