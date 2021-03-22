Ревность стала причиной драки слонов в зоопарке Казани

Вспышка эмоций обошлась цирку очень дорого

В Казанском цирке на глазах у зрителей в битву вступили слоны. И это вовсе не было частью шоу. Под угрозой оказались люди, ведь животные в запале схватки чуть было не вышли с арены в зрительный зал. И хотя в итоге никто из посетителей не пострадал, цирковому заведению случившееся уже обошлось очень дорого.

Миг и арена цирка превращается в ринг. В левом углу - индийская слониха Дженни, в правом - ее напарница Магда. Удар хоботом, еще один, и полуторатонный гигант в нокауте. Зрители, среди которых, конечно, много детей, с криками разбегаются.

— Ты хотела шоу слонов? Вот такого шоу ты нигде не увидишь! Ой, мама. Слоны сошли с ума.

Но дело, похоже, вовсе не в психическом здоровье животных. Вальяжной походкой, лениво зевая, Магда первой выходит на арену, чем нарушает субординацию. Лидировать привыкла Дженни. От такой наглости она и приходит в ярость. Догоняет подругу и сбивает с ног. Магде удается подняться, но ненадолго.

Дрессировщики уже рядом. Сначала помогают зрителям отойти на безопасное расстояние, после ударами специальных палок отгоняют зачинщицу драки.

"И охрана, и билетеры провожали зрителей наверх, все отрабатывали свои функции, когда это все происходило. Служащие цирка тоже по возможности пытались остановить то, что происходило, но это было достаточно сложно, вы же сами прекрасно понимаете. Это слоны", - говорит директор Казанского цирка Рамиль Шарифуллин.

Так ли было на самом деле, уже проверяют Следственный комитет и прокуратура.

"В рамках проверки будет дана правовая оценка работникам цирка, допустившим появление на манеже животных, находившихся в агрессивном состоянии", - говорит старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Щептицкий.

Разобраться пытаются и в самом цирке: созывают сейчас консилиум из дрессировщиков, ветеринарных врачей и зоопсихологов. Будут решать, как избежать такого в будущем. Говорят, причин у конфликта могло быть несколько. Это и долгое отсутствие контакта со зрителем из-за пандемии, и весеннее обострение, из-за которого слониха Дженни якобы приревновала дрессировщика к своей напарнице Магде. Такой вот любовный треугольник. Ну и ту самую слоновью иерархию, в конце концов, никто не отменял.

"Этого не избежать ни в природе, ни в зоопарках, ни в цирках. Они разобрались и все, выяснили отношения. Я думаю, что вторая слониха, которая повалила первую, она уже не будет проявлять агрессию, потому что она уже утвердила себя как главенствующая самка", - заявил дрессировщик слонов Московского цирка Никулина Андрей Дементьев.

В кассах казанского цирка сейчас всё еще можно приобрести билеты на шоу слонов. Но люди в основном сдают те, что купили раньше. Очевидцы злополучного представления признаются: сногсшибательное в прямом смысле выступление животных запомнят надолго.

Выходка слоних довольно дорого обошлась цирку. Ущерб только от отмены шоу и возврата билетов составил около миллиона рублей. А ведь есть еще репутационные потери. Впрочем, главное, никто не пострадал. В Казанском цирке уверяют: зрителям ничего и не угрожало - слонихи разбирались исключительно между собой, и к людям никакой агрессии не проявляли.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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