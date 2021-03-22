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Путин назвал причину заявлений ЕС о ненужности российской вакцины

16:40
  • понедельник
  • 22 марта 2021

Президент предположил лоббирование западными фирмами своих препаратов

Владимира Путина удивило высказывание представителя Еврокомиссии – в ЕК заявили, что российская вакцина "Спутник V" Европе не нужна. Президент России объясняет подобные выпады лоббированием западными фармацевтическими компаниями своих препаратов.
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"Вызывает удивление, что прямо перед нашей с вами встречей один из ответственных работников Еврокомиссии заявил: "Нам "Спутник V" не нужен". Странное заявление. Мы ничего никому не навязываем", - заявил российский лидер на совещании по вопросам вакцинации от коронавируса.

Путин напомнил, что еще 21 января Россия выставила официальную заявку на регистрацию "Спутника V" в европейское агентство по лекарственным средствам, а 4 марта пришло решение о начале рассмотрения. Но, видимо, многие в Европе этого не знают. Президент задался вопросом: чьи интересы защищают официальные лица в ЕС, выступая с подобными заявлениями?

"Интересы каких-то фармацевтических компаний или граждан европейских стран? Чем они занимаются? Лоббированием? И такие люди нас еще чему-то пытаются учить, еще санкции против нас какие-то вводят", - сказал Путин.

Российский лидер напомнил, что уже 55 стран уже выдали разрешение на применение российской вакцины. Кроме того, по данным Путина, заключены соглашения с иностранными производителями на 700 млн человекодоз в год, передает "Интерфакс".

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