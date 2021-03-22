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Назван срок действия вакцины "ЭпиВакКорона"

16:58
  • понедельник
  • 22 марта 2021

Повторно ей можно привиться через год

В России выявлено 50 случаев заражения британским штаммом коронавируса и 3 - южноафриканским. Об этом сообщил глава центра "Вектор" Ринат Максютов, пишет ТАСС.

Он также сообщил, что вакцина "ЭпиВакКорона" будет защищать от коронавируса год. При необходимости возможна ревакцинация без ограничений, а также после других вакцин.

"Мы рассчитываем, что в течение года вакцина будет обеспечивать защиту против короновируса. Но, в любом случае, при необходимости, данную вакцину за счёт ее самой платформы можно использовать для ревакцинации сколько угодно раз. То есть через год, раз в год, ежегодно, без каких-либо ограничений. В том числе, после применения любых других вакцин для профилактики Covid-19", - заявил Максютов.

Первый случай британского штамма коронавируса был выявлен в России в начале января. Его обнаружили у россиянина, вернувшегося из Великобритании.

В настоящее время в России зарегистрировано три вакцины от коронавируса.

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