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Путин обсудил с главой Евросовета использование "Спутника V" в Европе

17:11
  • понедельник
  • 22 марта 2021

Затрагивались также темы конфликта на Украине и ситуации в Белоруссии

Актуальные вопросы взаимодействия России и Евросоюза обсудили в телефонном разговоре российский президент Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель. Президент России оценил состояние связей Москвы и ЕС как неудовлетворительное. Путин отметил неконструктивную и порой конфронтационную линию партнеров, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин назвал причину заявлений ЕС о ненужности российской вакцины

"Затрагивались также вопросы борьбы с пандемией коронавируса, в частности возможности использования российской вакцины "Спутник V", политическое урегулирование внутриукраинского конфликта, ситуация в Белоруссии и некоторые другие актуальные темы", - говорится в опубликованном  на сайте Кремля сообщении.

Путин подчеркнул, что Россия готова восстановить нормальный деполитизированный формат взаимодействия с Европейским союзом. Но с одним условием – если ЕС, со своей стороны, проявит реальную встречную заинтересованность.

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