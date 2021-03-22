Путин обсудил с главой Евросовета использование "Спутника V" в Европе

Затрагивались также темы конфликта на Украине и ситуации в Белоруссии

Актуальные вопросы взаимодействия России и Евросоюза обсудили в телефонном разговоре российский президент Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель. Президент России оценил состояние связей Москвы и ЕС как неудовлетворительное. Путин отметил неконструктивную и порой конфронтационную линию партнеров, сообщает пресс-служба Кремля.

"Затрагивались также вопросы борьбы с пандемией коронавируса, в частности возможности использования российской вакцины "Спутник V", политическое урегулирование внутриукраинского конфликта, ситуация в Белоруссии и некоторые другие актуальные темы", - говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.

Путин подчеркнул, что Россия готова восстановить нормальный деполитизированный формат взаимодействия с Европейским союзом. Но с одним условием – если ЕС, со своей стороны, проявит реальную встречную заинтересованность.

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