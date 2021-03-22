Названы сроки выработки коллективного иммунитета у россиян

Ускорить процесс должна вакцинация

Татьяна Голикова спрогнозировала сроки выработки коллективного иммунитета к коронавирусу у россиян. По мнению вице-премьера, говорить об этом можно будет в июле-августе. Возможно, и раньше – все зависит от интенсивности вакцинации.

"Если ситуация будет развиваться еще быстрее с точки зрения применения, выпуска... вакцины, то это может быть достигнуто в еще более короткие сроки", - заявила Голикова на совещании по вопросам вакцинации против COVID-19.

В России 18 декабря началась масштабная вакцинация от коронавируса. В основном прививают двухкомпонентной вакциной "Спутник V" - первым в мире зарегистрированным препаратом от COVID-19, напоминает РИА Новости.

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