Компанию из США заподозрили в нарушении патента на производство "Спутника V"

РФПИ уведомил об этом американцев

Патент на производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" обладает высокой степенью защиты – поскольку разработчики препарата подали заявку на его регистрацию раньше других. Тем не менее, одна из американских компаний могла патент нарушить, сообщил президенту России Владимиру путину гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Возможно, одна из американских компаний, которые производят вакцину, нарушает наши патенты. Мы уведомили эту компанию, хотим с ними начать диалог", — добавил Дмитриев.

По словам Дмитриева, Российский фонд прямых инвестиций в условиях продолжающейся пандемии не собирается требовать от фирмы из США каких-либо денег. В то же время, фонд намерен серьезно отнестись к защите своих интеллектуальных прав, передает РИА Новости.

"Спутник V" стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. Препарат одобрили уже 55 государств с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Владимир Путин на совещании подчеркнул, что Россия предлагает передачу технологий производства вакцин другим странам - чего не делает никто в мире.

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