Прививки от коронавируса получат к началу лета более 30 миллионов россиян

Запланированы поставки вакцин "Спутник V" и "ЭпиВакКорона"

Прививки от коронавируса до 15 июня получат более 30 миллионов россиян. Как сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко, подписаны договоры на поставку вакцин "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

"Сейчас подписан договор на поставку 30 миллионов доз вакцины "Спутник V" и дополнительные поставки будут еще "ЭпиВакКороны", производственные планы сейчас сверстаны. Поэтому больше 30 миллионов человек … привиты будут ориентировочно до 15 июня", - цитирует Мурашко РИА Новости.

Первая в мире вакцина от коронавируса разработки Центра имени Гамалеи – "Спутник V" - была зарегистрирована в России в августе прошлого года. Позже были созданы еще две российские вакцины – препарат от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

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