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В Московском доме национальностей отметят Навруз в онлайн-формате

19:24
  • понедельник
  • 22 марта 2021

Транслировать праздник будут в Youtube-канале МДЦ

В Московском доме национальностей 24 марта отметят праздник весны Навруз. В этом году празднования пройдут в онлайн-формате, транслировать праздник будут в Youtube-канале МДЦ.

Зрители смогут приобщиться к культурным традициям народов Востока, получить профессиональные навыки, которые неразрывно связаны с началом нового сельскохозяйственного года и празднованием Навруза. Гости канала смогут принять участие в  мастер-классах по изготовлению изделий из войлока, приготовлению наурыз-коже, точечной технике. Желающие смогут взять уроки игры на домбре, а также приобщиться к  народному пению и  танцам.

Завершится мероприятие праздничным концертом.

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