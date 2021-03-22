В Московском доме национальностей отметят Навруз в онлайн-формате

Транслировать праздник будут в Youtube-канале МДЦ

В Московском доме национальностей 24 марта отметят праздник весны Навруз. В этом году празднования пройдут в онлайн-формате, транслировать праздник будут в Youtube-канале МДЦ.

Зрители смогут приобщиться к культурным традициям народов Востока, получить профессиональные навыки, которые неразрывно связаны с началом нового сельскохозяйственного года и празднованием Навруза. Гости канала смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению изделий из войлока, приготовлению наурыз-коже, точечной технике. Желающие смогут взять уроки игры на домбре, а также приобщиться к народному пению и танцам.

Завершится мероприятие праздничным концертом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram