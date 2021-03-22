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Болгарская полиция предотвратила драку двух рэперов за место в парламенте

19:27
  • понедельник
  • 22 марта 2021

Музыканты-политики готовятся к выборам, назначенным на 28 марта

Драку известных болгарских рэперов по политическим мотивам пресекла полиция Софии. Исполнители в соцсетях договорились выяснить, чья партия лучше, в битве перед Национальным дворцом культуры в Софии.
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Рэпер Марсел Величков "Марсо" намерен участвовать в предстоящих парламентских выборах в качестве кандидата от "Движения за права и свободы" (ДПС). Его коллега и соперник Валери Матов "Големия" поддерживает партию "Есть такой народ", созданную певцом Слави Трифоновым. Выборы в парламент Болгарии должны состояться 28 марта.

Как сообщает телеканал bTV, многочисленные подписчики двух звезд в соцсетях не могли пропустить столь увлекательное зрелище. К их сожалению, на площадь явились и полицейские патрули, которые задержали некоторых нарушителей введенного из-за коронавируса карантина и предотвратили сам поединок.

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