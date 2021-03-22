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Пятнадцать туристов попали под лавину в Мурманской области

19:45
  • понедельник
  • 22 марта 2021

В числе пострадавших - дети

Туристическая группа из 15 человек оказалась в месте схода лавины в районе Оленегорска в Мурманской области. В составе группы были несовершеннолетние. На место происшествия выехали спасатели.
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"В районе Оленегорска сошла лавина. Там могла оказаться группа из 15 человек. Пока непонятно, какой тропой они пошли. На месте работают мончегорские спасатели", - приводит слова главы Оленегорска Олега Самарского ТАСС.

В следственном управлении СКР по Мурманской области сообщили, что в районе станции Имандра туристическая группа, отправившаяся по необорудованному маршруту, попала под обрушение снежного карниза. На место выдвинулись следователь и криминалисты СК России.

Ранее сообщалось, что под снегом после схода лавины осталась 13-летняя девочка. По предварительной информации, в результате ЧП есть пострадавшие.

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