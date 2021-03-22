Пятнадцать туристов попали под лавину в Мурманской области

В числе пострадавших - дети

Туристическая группа из 15 человек оказалась в месте схода лавины в районе Оленегорска в Мурманской области. В составе группы были несовершеннолетние. На место происшествия выехали спасатели.

"В районе Оленегорска сошла лавина. Там могла оказаться группа из 15 человек. Пока непонятно, какой тропой они пошли. На месте работают мончегорские спасатели", - приводит слова главы Оленегорска Олега Самарского ТАСС.

В следственном управлении СКР по Мурманской области сообщили, что в районе станции Имандра туристическая группа, отправившаяся по необорудованному маршруту, попала под обрушение снежного карниза. На место выдвинулись следователь и криминалисты СК России.

Ранее сообщалось, что под снегом после схода лавины осталась 13-летняя девочка. По предварительной информации, в результате ЧП есть пострадавшие.

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