Путин заверил в безопасности российских вакцин и пообещал привиться

Президент сделает это 23 марта, но не публично

В России к вводу в оборот готовится третья вакцина против коронавируса - разработка научного центра имени Чумакова "КовиВак". Её выпуск уже начался. Владимир Путин сообщил об этом, открывая совещание по вопросам производства вакцин. Приоритетом для нашей фармацевтической отрасли остаётся обеспечение внутренних потребностей страны. Но в производстве надо учитывать и возможности экспорта. Десятки стран готовы закупать российские препараты. Сам Владимир Путин планирует сделать прививку завтра.

Совещание с разработчиками и производителями российских вакцин президент начинает с разговора о темпах вакцинации, которая постепенно набирает обороты в России. Более 6 миллионов человек уже получили первый компонент, а свыше четырех миллионов вакцинировались полностью.

"Сегодня мы с уверенностью можем сказать, и практика это неоспоримо подтверждает, что российские вакцины абсолютно надежны и безопасны. Более того, никакие другие подобные иностранные препараты не демонстрируют такой высокой степени защиты. Повторю, это безусловный успех наших отечественных ученых и специалистов", - заявил Владимир Путин.

Количество стран, где используется российский препарат "Спутник V", продолжает уверенно расти. Разрешение на его применение уже выдали 55 стран, где проживают почти полтора миллиарда человек. Среди них и некоторые государства, входящие в Евросоюз, который почему-то крайне медленно проводит процедуру регистрации российской вакцины. И все это происходит на фоне перебоев с поставками от тех производителей, которых одобрил ЕС. Однако, несмотря на это, чиновники в Брюсселе почему-то заявляет, что российский "Спутник" Европе не нужен.

"В этой связи знаете, что хочется сказать? Ну, мы никому, как я уже только что заметил, мы никому ничего не навязываем. Но вот когда такие заявления от официальных лиц мы слышим, возникает вопрос, чьи интересы защищают и представляют такие люди. Интересы каких-то фармацевтических компаний? Или интересы граждан европейских стран? Чем они занимаются? Лоббированием? И такие люди нас еще чему-то пытаются учить. Санкции против нас какие-то вводят. Ну, Бог с ним. Это, повторяю, их выбор. Пожалуйста, путь делают так, как они считают нужным и целесообразным для того, чтобы реализовать стоящие перед ними задачи", - заявил Путин.

Отсюда и информационные атаки, призванные выставить наши препараты неэффективными. И излишняя политизированность. Хотя Москва изначально заявила, что никакой политики в плане общей борьбы с ковидом быть не может. Однако на Западе так явно не считают. Впрочем, для России всё равно в приоритете - её граждане, которых необходимо обеспечить вакцинами в первую очередь.

"Сейчас нам крайне важно продолжить наращивать темпы вакцинации в стране. Для этого нужно направить достаточные объемы вакцины в регионы. Обеспечить работу широкой сети прививочных пунктов. И, конечно, продолжить информировать людей о том, где, как, в какое время они смогут получить прививку. Весь этот процесс должен быть максимально доступным и удобным для наших граждан", - заявил президент.

И этот процесс идёт полным ходом. Разворачиваются новые производства. Увеличивается выпуск вакцин. К июлю страна получит пять с половиной миллионов доз "ЭпиВакКороны" от центра "Вектор". К концу года и препарат от центра им. Чумакова будет выпускаться миллионными партиями. Однако самой массовой вакциной в России по-прежнему останется "Спутник V".

"В марте должно быть произведено 12,5 миллиона комплектов вакцины. В апреле рассчитываем выйти на 17 миллионов. И далее продолжать наращивать объемы, чтобы по итогам полугодия наработать свыше 80 миллионов двухкомпонентных доз", - заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Продолжаются испытания и версии "Спутника V", которая может храниться при температуре от +2 до + 8, то есть в обычном холодильнике. А однокомпонентный "Спутник Лайт" вот-вот зарегистрируют. Кроме того, по всей стране уже развернуто свыше 4,5 тысячи стационарных пунктов для вакцинации. И более тысячи мобильных, докладывает президенту глава Минздрава Мурашко, еще раз напоминая кому необходимо привиться в первую очередь.

"Приоритетным являются лица старше 60 лет, поскольку среди них наиболее тяжело протекает заболевание. Сегодня среди вакцинируемых процент их составляет 46%", - заявил Мурашко.

То есть больше половины привитых - это граждане от 18 до 65 лет, которые решили обезопасить себя и близких, сделав прививку от ковида. И число таких людей в России продолжает расти.

"Я бы хотела обратиться к нашим гражданам. Скоро отпуска. Все будут конечно собираться, покупать путёвки. И здесь очень важно соблюсти безопасность. А значит провакцинироваться и сделать безопасным свой отпуск не только для себя, но и для своих членов семьи", - призвала зампред правительства России Татьяна Голикова.

К осени эпидемию коронавируса в России, подчёркивает Татьяна Голикова, удастся взять под контроль. И в этом нет никаких сомнений, говорят ученые. Но перед этим им предстоит решить еще одну важную задачу: обеспечить вакциной от ковида детей.

"У нас разработаны, запатентованы и сейчас проводятся испытания интраназального "Спутника V". Интраназальная форма, как показывают первые опыты, совершенно лишена каких-то побочных эффектов", - заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Как вы думаете, это перспектива какого времени - получения данного препарата?" – поинтересовался Владимир Путин.

"Я думаю, что в этом году мы начнем и закончим клинику интраназальной формы", - ответил Гинцбург.

Такие же исследования сейчас проводит и центр "Вектор" в Новосибирске. Кроме того, там активно изучают новые штаммы коронавируса, которые появляются в мире в результате мутаций. И пока, говорят ученые, переболевшим и привитым российскими вакцинами беспокоиться не стоит.

"Мы показали, что британский штамм нового коронавируса эффективно нейтрализуется, как сыворотками переболевших, так и вакцинированных "Спутником V" и "ЭпиВакКорона", - заявил глава центра "Вектор" Ринат Максютов.

Сотрудников научных центров Путин поблагодарил за труд, переговорив с каждым из непосредственных разработчиков трёх российских вакцин, одной из которых президент пообещал привиться.

"Вакцинация - это конечно добровольный выбор. Личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра", - заявил Владимир Путин.

Каким именно препаратом привьётся Владимир Путин, в Кремле тоже не уточнили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков лишь подчеркнул, что все три российские вакцины надежны и безопасны. Кроме того он уточнил, что вакцинация главы государства не будет публичным мероприятием.

Александр Панюшкин, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram