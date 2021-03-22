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Европейцы ответили протестами на ужесточение антиковидных мер

22:26
  • понедельник
  • 22 марта 2021

Европу накрывает третья волна коронавируса

В английском Бристоле в ходе уличных беспорядков ранения получили 20 полицейских. Побоищем закончилась демонстрация против законопроекта, который ограничивает права граждан на проведение митингов. В Амстердаме несогласованная уличная акция в поддержку свободы собраний также вылилась в стычки с полицией. Люди устали от режима изоляции и во Франции. Сразу в нескольких городах жандармерии пришлось применять силу к тем, кто нарушает ограничения.

Карнавал - будет. Так решили жители Марселя. Несмотря на запрет властей и  действующие санитарные меры, шесть с половиной тысяч человек  вышли петь и танцевать на улицах города. Костюмированное шествие в начале весны - традиция для этого региона Франции. Но в этом году праздник превратился в акцию протеста против локдауна. Принципиально никакой социальной дистанции и масок.

— Ну на улице-то шансов получить ковид меньше, правда?

— Это такое классное чувство, все вместе, на солнышке! Мы этого очень ждали.

Вот только полиция веселья не оценила. Заканчивалось шествие уже под звуки шумовых гранат и в дымке слезоточивого газа. Столкновения с активистами леворадикальных движений продолжались несколько часов. 

Протестовали вопреки запретам и в пригороде Парижа. Жители Анси вышли на акцию против очередного локдауна. Он объявлен в столичном регионе, как минимум, на ближайшие 4 недели. Или пока не схлынет 3 волна эпидемии. А ей сейчас накрыло фактически всю Европу. В Амстердаме полиция водометами разгоняет демонстрацию против комендантского часа. Беспорядки и в Британии. В Бристоле демонстранты напали на полицейский участок. Накануне, объясняя это, в том числе и необходимостью соблюдать ограничительные меры, правительство расширило полномочия силовиков, которые теперь смогут устанавливать время начала и конца протестных акций. А, кроме того, наказывать за повреждение мемориалов и перекрытие дорог.

В ответ толпа несколько часов неистовствует у здания участка: бьет стекла, поджигает автомобили, забрасывает стражей порядка камнями и бутылками. Двое полицейских оказались в больнице. И ведь это явно не последняя такая "акция". Общее недовольство действиями властей в период пандемии в Старом Свете только растет. А скорого отказа от ограничений ждать не приходится. Европейские чиновники уже аккуратно предупреждают: даже при ускоренном темпе вакцинации карнавалы отменяются как минимум до осени этого года. 

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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