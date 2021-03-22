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"Надо вакцинироваться": перенесший ковид Лещенко обратился к россиянам

20:22
  • понедельник
  • 22 марта 2021

Певец до сих пор чувствует последствия коронавируса

Переболевший коронавирусом Лев Лещенко призвал россиян серьезно отнестись к вакцинации. Певец признался, что до сих пор ощущает последствия болезни, хотя переболел еще год назад.

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"Отнеситесь к этому очень серьезно. Если есть возможность вакцинироваться, значит надо вакцинироваться, а в остальное время соблюдать правила безопасности. Берегите себя и берегите своих друзей", - призвал Лещенко. Его слова приводит газета "Известия".

Лев Лещенко заболел коронавирусом в конце марта 2020 года. Вместе с супругой его госпитализировали в больницу в Коммунарке. В начале апреля певца выписали из больницы.

В России в настоящее время зарегистрировано три вакцины от коронавируса. Как сообщил сегодня Владимир Путин, первый компонент получили уже 6,3 миллиона человек. Больше четырех миллионов россиян привились полностью. Сам Путин намерен вакцинироваться во вторник, 23 марта.

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