Зеленский объявил войну украинским олигархам

Президент намерен лишить их контроля над секторами экономики

Офис президента Украины объявил о начале процесса деолигархизации в стране. Как заявил советник Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко, действия направлены не на борьбу с отдельными представителями крупного бизнеса, а на смену системы, уменьшение барьеров для ведения бизнеса и установление единых для всех правил игры.

"Если бы экономическая ситуация на Украине не законсервировалась в 1990-х годах, мы могли бы иметь по результатам прошлого года ВВП на уровне 400 миллиардов долларов. По факту у нас чуть больше 160 миллиардов долларов", - сказал Устенко в эфире "Радио НВ".

В числе первоочередных мер советник президента назвал амнистию капитала, проведение судебной реформы, восстановление работы антикоррупционной инфраструктуры, демонополизация экономики и развитие конкуренции. По словам Устенко, ненормально, когда секторы экономики контролируются крупными олигархическими группами.

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