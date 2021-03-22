Появились подробности ЧП со сходом лавины в Мурманской области

Поиски одного ребенка продолжаются

Спасатели продолжают поиски одного ребенка на месте схода лавины в Мурманской области. По данным МЧС России, в туристической группе из Санкт-Петербурга было 16 человек, в том числе 13 детей.

"Поступила информация о том, что в результате схода снежной массы в районе поселка Имандра под ней находится несовершеннолетний. Туристическая группа состоит из 16 человек, 13 из которых несовершеннолетние дети", - говорится в сообщении ведомства.

На месте работают 53 человека, в том числе кинологи, 18 единиц техники. По данным спасателей, все члены туристической группы, кроме оказавшегося под снегом ребенка, в медпомощи не нуждаются. Их состояние удовлетворительное.

Ранее сообщалось о сходе лавины в 5 км от станции Имандра, на границе Мончегорского и Оленегорского районов Мурманской области. Там проложены лыжные маршруты. Как выяснилось, руководители туристической группы заявили один маршрут, но отправились по другому, передает ТАСС. В МЧС России предупреждают, что лавинная опасность сохраняется в 14 российских регионах.

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