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Белый дом: Байден после падения на трапе чувствует себя отлично

21:31
  • понедельник
  • 22 марта 2021

Джейн Псаки не в курсе, понадобилась ли президенту США помощь врача

Джо Байден, несмотря на инцидент с падением на трапе президентского самолета 19 марта, чувствует себя отлично. В этом заверила журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Трамп высмеял падение Байдена на трапе самолета

"Он 100% отлично себя чувствует", - заявила Псаки. Пресс-секретарь также объяснила журналистам, что подниматься по трапу президентского самолета иногда довольно сложно. Псаки напомнила, что президента США всегда сопровождает врач – однако она не в курсе, была ли оказана медпомощь Байдену после досадного инцидента.

Джо Байден 19 марта отправился в резиденцию в Кэмп-Дэвид. Поднимаясь по трапу самолета, президент США несколько раз споткнулся. Кадрыоблетели все мировые СМИ, напоминает РИА Новости.

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