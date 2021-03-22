Спасатели сообщили о гибели ребенка под лавиной в Мурманской области

Спасти девочку не удалось

Спасатели нашли девочку, оставшуюся под снегом после схода лавины в Мурманской области. Медики пытались реанимировать ребенка, однако усилия врачей не увенчались успехом – девочка погибла.

"Реанимационные мероприятия не увенчались успехом, девочка погибла", - сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

Как сообщалось, лавина сошла в 5 км от станции Имандра, на границе Мончегорского и Оленегорского районов Мурманской области. Туристическая группа из Санкт-Петербурга – 16 человек, 13 из которых дети – шла по проложенному в этом районе лыжному маршруту. Как выяснилось, руководители группы заявили один маршрут, но отправились по другому, передает ТАСС.

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