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Леру Кудрявцеву увезли в реанимацию прямо со съемок

22:15
  • понедельник
  • 22 марта 2021

Телеведущая опубликовала сторис из больничной палаты

Лера Кудрявцева экстренно госпитализирована. В больницу телеведущую увезли прямо со съемочной площадки.

О своей госпитализации Кудрявцева сама сообщила в инстаграме, опубликовав несколько сторис. На видео она лежит в палате интенсивной терапии. 49-летняя телеведущая выглядит напряженной.

"Испугалась я приличной. Проверяют, что со мной", - написала Кудрявцева.

Что стало причиной госпитализации, пока не сообщается. Перед тем как попасть на больничную койку, она публиковала сторис из гримерки.

В последнее время Лера Кудрявцева регулярно попадает в больницу. В начале января она неудачно упала дома и сломала крестец. Перед этим телеведущая заболела коронавирусом. Несколько лет назад ей удалили разорвавшиеся грудные импланты.

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