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Конгресс США признал провал программы гиперзвукового оружия

22:18
  • понедельник
  • 22 марта 2021

Америка не имеет достаточно развитых технологий

Американская программа по развертыванию гиперзвукового оружия под угрозой. США до сих пор не имеют достаточно развитых технологий для его создания, признали авторы доклада контрольно-бюджетного управления американского конгресса.
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"Мы выявили некоторое число важнейших технологий, которые были недостаточно развиты в момент старта программы, это может создать препятствия для достижения ее целей", - сообщают составители документа под названием Hypersonic Weapons.

Эксперты отмечают, что большинство проблем связаны с технической сложностью гиперзвуковых систем, которые подвержены экстремальным нагрузкам во время испытательных полетов.

Ранее сообщалось, что американские институты работают по трем направлениям в области гиперзвукового оружия. Это неядерный быстрый удар, гиперзвуковое оружие дальнего действия и оружие быстрого реагирования воздушного базирования, передает РИА Новости.

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