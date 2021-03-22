ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число выявленных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 123 миллионам

22:42
  • понедельник
  • 22 марта 2021

Умерли за время пандемии более 2,71 миллиона пациентов

Число умерших от связанных с коронавирусом заболеваний в мире превысило 2,71 миллиона. Последние данные по ситуации с COVID-19 опубликовала Всемирная организация здравоохранения.
У ВОЗ появилась новая версия происхождения коронавируса

По данным ВОЗ на вечер 22 марта, количество заразившихся коронавирусом в мире за сутки увеличилось на 455 964. Общее число выявленных за время пандемии случаев COVID-19 достигло 122 992 844. Скончался от связанных с коронавирусом заболеваний за последние 24 часа 7 291 пациент, общее число жертв инфекции достигло 2 711 071.

Лидируют по числу подтвержденных случаев заражения по-прежнему США - 29 497 998. На втором месте Бразилия - 11 950 459 зараженных. Индия, где зарегистрирован 11 646 081 заболевший – на третьей строчке, сообщается на сайте ВОЗ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия CoVID-19 в мире
Эпидемия CoVID-19 в мире
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.