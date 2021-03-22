Число выявленных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 123 миллионам

Умерли за время пандемии более 2,71 миллиона пациентов

Число умерших от связанных с коронавирусом заболеваний в мире превысило 2,71 миллиона. Последние данные по ситуации с COVID-19 опубликовала Всемирная организация здравоохранения.

По данным ВОЗ на вечер 22 марта, количество заразившихся коронавирусом в мире за сутки увеличилось на 455 964. Общее число выявленных за время пандемии случаев COVID-19 достигло 122 992 844. Скончался от связанных с коронавирусом заболеваний за последние 24 часа 7 291 пациент, общее число жертв инфекции достигло 2 711 071.

Лидируют по числу подтвержденных случаев заражения по-прежнему США - 29 497 998. На втором месте Бразилия - 11 950 459 зараженных. Индия, где зарегистрирован 11 646 081 заболевший – на третьей строчке, сообщается на сайте ВОЗ.

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