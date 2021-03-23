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Лавров заявил об отсутствии отношений между Россией и ЕС

07:46
  • вторник
  • 23 марта 2021

Разрушены они оказались не по вине Москвы

Во время совместной пресс-конференции с коллегой из КНР министр иностранных дел России Сергей Лавров дал оценку нынешнему уровню отношений между Москвой и Евросоюзом.

Лавров появился на публике в маске с неприличной надписью
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"С Евросоюзом как с организацией отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя", - приводит слова главы внешнеполитического ведомства ТАСС.

При этом Лавров подчеркнул, что Россия готова наращивать взаимодействие с Евросоюзом, но для этого последний должен "устранить аномалию" в двусторонних отношениях.

По словам главы МИД, диалог должен строиться на основе равноправия и поиска балансов. Вместе с тем повестку России на Востоке Лавров назвал "очень интенсивной", отметив, что она становится все богаче с каждым годом.

Ранее Лавров заявил, что Соединенные Штаты стремятся ограничить возможности технологического развития России и Китая, в связи с чем Москве необходимо отходить от использования доллара, а также отказаться от международных платежных систем, контролируемых Западом.

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