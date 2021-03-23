СК подтвердил гибель девочки под лавиной в Мурманской области

Ранее спасатели сообщили, что ей удалось выжить

Медики констатировали смерть пострадавшей из-за схода снега в Мурманской области девочки, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

"Только что от следователя с места поступила информация о том, что медики констатировали смерть ребенка", - сообщили в ведомстве.

Вместе с тем ранее ТАСС со ссылкой на Министерство информационной политики Мурманской области писал, что считавшаяся погибшей при сходе лавины девочка 2008 года рождения жива.

"Но со слов прибывших спасателей, [ее] состояние тяжелое", - уточнил тогда собеседник агентства. Для эвакуации ребенка вылетал вертолет.

Об инциденте стало известно в понедельник, 22 марта. Лавина сошла в пяти километрах от станции Имандра - на границе Мончегорского и Оленегорского районов Мурманской области.

По проложенному в этом районе лыжному маршруту шла туристическая группа из Санкт-Петербурга – 16 человек, 13 из которых дети. Других пострадавших в результате произошедшего нет.

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