ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СК подтвердил гибель девочки под лавиной в Мурманской области

08:23
  • вторник
  • 23 марта 2021

Ранее спасатели сообщили, что ей удалось выжить

Медики констатировали смерть пострадавшей из-за схода снега в Мурманской области девочки, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.  
Спасатели сообщили о гибели ребенка под лавиной в Мурманской области

"Только что от следователя с места поступила информация о том, что медики констатировали смерть ребенка", - сообщили в ведомстве.

Вместе с тем ранее ТАСС со ссылкой на Министерство информационной политики Мурманской области писал, что считавшаяся погибшей при сходе лавины девочка 2008 года рождения жива.

"Но со слов прибывших спасателей, [ее] состояние тяжелое", - уточнил тогда собеседник агентства. Для эвакуации ребенка вылетал вертолет.

Об инциденте стало известно в понедельник, 22 марта. Лавина сошла в пяти километрах от станции Имандра - на границе Мончегорского и Оленегорского районов Мурманской области.

По проложенному в этом районе лыжному маршруту шла туристическая группа из Санкт-Петербурга – 16 человек, 13 из которых дети. Других пострадавших в результате произошедшего нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
МЧС России
МЧС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.