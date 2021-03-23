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Жертвами стрельбы в Колорадо стали как минимум 10 человек

09:29
  • вторник
  • 23 марта 2021

Среди них - сотрудник полиции

Рядом с супермаркетом King Sooper американского города Боулдер, штат Колорадо, произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере 10 человек. Об этом у себя в Twitter сообщила местная полиция.

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Прежде СМИ писали о шести погибших, среди которых - сотрудник правоохранительных органов. Эти данные в итоге были подтверждены официальными лицами. Одной из жертв оказался 51-летний полицейский Эрик Тэлли, он первым прибыл на вызов.

Предполагаемый преступник задержан. Пока что информации о его личности и мотивах не предоставлено. Расследование инцидента, говорят в местном полицейском управлении, может занять несколько дней.

В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден в курсе случившегося.

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