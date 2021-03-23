Как Запад ведет "фриковую дипломатию"

В США и Европе продолжают придумывать фейки против России

Фейк – публичная забава для интернета и сомнительных средств массовой информации. Только хороший фейк еще создать надо и грамотно запустить в народ, чтобы был интересным, актуальным и немного пугающим. Беда для мира в том, что фейками увлекаются не только безумцы и интернет-подпольщики. Солидные люди, которые часто задают направление мировой политики, всё увереннее выступают в этом жанре.

"В ход идут всевозможные фейки, причем наряду с фейковыми новостями, которыми заполнены СМИ и соцсети, в арсенале западных лидеров появился новый феномен - фейковая, а порой и фриковая дипломатия", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Совсем недавно Соединенные Штаты сотрясали расовые протесты, с погромами, публичным покаянием и ниспровержением памятников. Политики на время взяли протестующих под крыло - как же – последствия векового рабства, а витрины громят и полицейских бьют из-за тяжелой наследственности. Как только сторонники Дональда Трампа заглянули в Капитолий, это уже мятеж, сам к бунту призывал.

Что ни случись в Америке – русские всегда причастны. Дональда Трампа выбрали – это наши хакеры постарались. Джо Байден победил – все равно Кремль виноват. Выставляли заслуженного человека в дурном свете. Вот он в телеинтервью, мало понимает суть вопроса и отвечает односложно. Мол, Россия виновата? А как же!

Хайли лайкли – это уже торговая марка западных политиков и дипломатов. Стоило столько направление задать. Дело Скрипалей - чем невнятнее и загадочней, чем меньше аргументов и доказательств, тем лучше.

Доказательства - это понятие совсем исчезло в последние годы из обихода западных политиков. А зачем они, доказательства?

Колин Пауэл 2003 году в Совбезе ООН потрясал пробиркой с белым порошком – вот такие были доказательства вины Саддама Хуссейна в производстве химического оружия. Войну начали, победили, Ирак разрушили, химического оружия не нашли. Саддам убит, сотни тысяч погибших, страна в разрухе. Что за порошок был в пробирке у тогдашнего госсекретаря уже никто не вспоминает. Не фейк?

Химическая атака в сирийском городе Дума. Авторы постановки – "Белые каски" - буквально драмкружок, отметившийся такими видеороликами, что дух захватывает – всех спасают, Башара Асада обвиняют, кровь стынет в жилах. Помните эти кадры? Когда эксперты разбили эту постановку в пух и прах, быстро забыли – ну бывает, не прошло. Каски-то белые, но дурят всех в темную. И пытаются вербовать в ряды своих сторонников знаменитостей. Роджер Уотерс из группы Pink Floyd, которого пытались привлечь под свои знамена, прямо со сцены назвал "Белые каски" фейковой организацией, которая поддерживает террористов.

Ну и последнее – весь мир облетело видео с Джо Байденом, который три раза споткнулся и упал на трапе самолета. Каких только мемов не наделали по этому поводу. При чем здесь русские? Да российский лидер буквально накануне пожелал Байдену здоровья. И вот результат. Когда смотрите на всех этих солидных, облечённых властью и правом судить весь мир политиков, не забывайте, что в действительности все не так, как на самом деле.

Алексей Фролов. "ТВ Центр".

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