"Нужны экстремальные аргументы": эксперт - об угрозе отключения России от SWIFT

Политолог Дмитрий Орлов считает, что Россия готова к такому развитию событий

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили угрозу отключения России от системы межбанковских платежей SWIFT. Готова ли Россия к отказу от расчётов в долларах и расширению практики использования национальных валют? Сколь серьёзны для нашей экономики риски, связанные с угрозами новых американских санкций? Что можно сказать о российской межбанковской платёжной системе и возможностях её взаимодействия с банками Китая и Евросоюза? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил политолог Дмитрий Орлов.

"Для отключения от системы нужны экстремальные аргументы. И страну отключить невозможно, ведь в кооператив входят банки. Россия к этому готова, но нельзя говорить, что это решение предопределено", - сказал эксперт. Полный комментарий Орлова смотрите в видео.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что исключать угрозу отключения России от системы межбанковских платежей SWIFT нельзя, поскольку действия российских оппонентов являются непредсказуемыми. До этого глава МИД России Сергей Лавров, выступая перед китайскими журналистами, заявлял о необходимости уходить от западных платежных систем.

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