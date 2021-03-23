Российские саперы в Сирии уничтожили подземное убежище террористов

Боевики хранили под землей склады боеприпасов и медикаментов

Российские саперы в Сирии уничтожили брошенное террористами подземное убежище. В пещере работал военный госпиталь, там находились склады боеприпасов и медикаментов, а также загоны для скота. Десятки тоннелей были вырыты вручную пленными солдатами и крестьянами.

В августе 2018 года в этом ущелье не было так тихо и спокойно, как сегодня. Боевики проводили экстренную эвакуацию. Грузили в машины оружие, припасы. И уезжали в Идлиб, бросая в горах, одну из своих крупных баз.

Ее можно заметить с воздуха, только если опуститься очень низко. Но на такой высоте сирийские летчики не работали. Слишком опасно. Подозрительный объект в лощине, между оливковыми садами, выдавал лишь насыпной каменный бруствер. И старый грузовик.

Эта машина, единственная оставшаяся от автопарка террористов. Отбита ими во время нападения на блокпост сирийской армии.

Группировка боевиков немногочисленная. Но известна в Сирии жесткостью, непримиримостью и умением строить замаскированные укрепления.

Этот опорный пункт надежно скрыт от посторонних глаз в глубоких пещерах. Все они прорублены вручную.

Подробности смотрите в репортаже Тимура Абдуллаева.

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