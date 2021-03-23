Десятки людей пострадали во время обрушения трибуны в Индии

Погибших в результате происшествия нет

В Индии около ста человек пострадали во время обрушения трибуны на стадионе в штате Телангана. Несчастный случай произошел во время церемонии открытия национального чемпионата по кабадди. Это очень популярная в стране игра.

Чтобы разместить всех желающих, организаторы соорудили дополнительную деревянную трибуну. В момент обрушения на ней находились около полутора тысяч человек. Намного больше, чем могла выдержать временная конструкция. Согласно последней информации, погибших в результате происшествия нет, а вот госпитализированных с тяжелыми травмами - несколько десятков, передает "ТВ Центр".

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