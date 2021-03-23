Предприниматели рассказали, что сегодня мешает развитию бизнеса

Слишком много отчетности и сложная бухгалтерия

Сервис аутсорсинга бухгалтерии "Кнопка" провел опрос среди российский предпринимателей, чтобы выяснить, какие помехи они считают основными в своей деятельности. Результатами исследования делится ТАСС.

Каждый четвертый предприниматель (24,8%) отметил, что главными проблемами для него являются сложная бухгалтерия, большое количество отчетности и отсутствие помощи от налоговой.

Еще 22,4% посчитали основной сложностью монополизацию рынка, 21,7% назвали высокие налоги. 10% пожаловались на то, что им не хватает льгот от государства.

Также в материалах уточняется, что каждый пятый российский предприниматель пошел в бизнес из-за отсутствия других источников заработка. Вместе с тем женщины чаще мужчин называют причиной для продолжения ведения бизнеса самореализацию (65,9% против 57,4%).

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