ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Предприниматели рассказали, что сегодня мешает развитию бизнеса

09:26
  • вторник
  • 23 марта 2021

Слишком много отчетности и сложная бухгалтерия

Сервис аутсорсинга бухгалтерии "Кнопка" провел опрос среди российский предпринимателей, чтобы выяснить, какие помехи они считают основными в своей деятельности. Результатами исследования делится ТАСС.

Путин призвал российский бизнес инвестировать внутри страны
Власти утвердили правила поддержки бизнеса

Каждый четвертый предприниматель (24,8%) отметил, что главными проблемами для него являются сложная бухгалтерия, большое количество отчетности и отсутствие помощи от налоговой.

Еще 22,4% посчитали основной сложностью монополизацию рынка, 21,7% назвали высокие налоги. 10% пожаловались на то, что им не хватает льгот от государства.

Также в материалах уточняется, что каждый пятый российский предприниматель пошел в бизнес из-за отсутствия других источников заработка. Вместе с тем женщины чаще мужчин называют причиной для продолжения ведения бизнеса самореализацию (65,9% против 57,4%).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Предприниматель
Предприниматель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.