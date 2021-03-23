На дороге - провалы трехметровой глубины

В Сочи ликвидируют последствия оползня, который разрушил дорожное полотно федеральной трассы на границе с Абхазией. Сейчас на аварийном участке налажено реверсивное движение, передает "ТВ Центр". На дороге - провалы трехметровой глубины. Кроме того, повреждено укрепление обочины. Пострадавших нет.

В Анапе бушует песчаная буря. Пляжи города замело, виды словно в пустыне. Песок по самые крыши засыпал торговые палатки на набережной.

В Хакасии в результате оттепели начались подтопления дорог и жилых домов в сельской местности. МЧС предупреждает жителей о серьезном паводке этой весной.

В Красноярском крае спасатели проводят распиловку и чернение льда для безопасного прохождения паводковых вод. Ситуацию постоянно контролируют с помощью авиации.

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