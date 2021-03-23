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Мама Аршавина назвала божьей карой смертельную болезнь бывшей невестки

08:57
  • вторник
  • 23 марта 2021

Сейчас экс-супруга футболиста находится в больнице

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Ивановна отреагировала на откровения бывшей невестки Алисы и рассказала о своей позиции. По мнению женщины, все беды, которые сейчас происходят с экс-женой спортсмена, даны в наказание.
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Ранее Алиса Аршавина, которая сейчас находится в больнице и борется с серьезной болезнью, рассказала о своем здоровье и о том, как экс-свекровь лишила ее дома.

Татьяна Ивановна Аршавина призналась, что с бывшей женой сына не общается и не следит за ее жизнью с 2018 года. Женщина призналась, что давно перестала верить словам бывшей невестки.

"Все, кто меня окружает, понимают, какой я человек, и кто прав, кто виноват в нашем конфликте. Мне не нужно никому ничего доказывать. Столько всего было отдано — тепла, любви, заботы ей, ее детям. Но когда мы поняли, что она человек-фейк, то просто закончили все общение, — рассказывает Татьяна Ивановна. — Когда она творила страшные "чудеса" три года назад, то не думала, что я бабушка, что у меня есть любимая внучка Есеня. Она почему-то о детях вообще не думала. Только о себе. Что ей можно все, что угодно, а отвечать не придется. Теперь же она отвечает за деяния своим здоровьем перед Господом. Алисе справедливо дали по носу за все ее выкрутасы. Не я — провидение. И сейчас, кстати, она снова не думает о последствиях", - заявила мать футболиста.

Она предположила, что сейчас Алисе выгодно выглядеть смертельно больной – ведь решением суда многодетную мать обязали покинуть особняк, записанный на маму футболиста, передает СтарХит.

"Все это она устраивает потому, что не хочет выселяться из дома. Идет на любые уловки, придумывает всевозможные болезни. У нее была неудачная пластика носа, которая привела вот к такому исходу. Человек вообще всегда сам виноват в своих бедах. А что касается суда, то его мы выиграли, потому что правы", - уверена Татьяна Ивановна.

Женщина добавила, что Алиса на самом деле вовсе не нуждается в деньгах – футболист выплачивает ей в качестве алиментов такие суммы, на которые можно "купить любое жилье". "Она не бедная, как прикидывается, она богаче, чем вы, чем я и чем большинство людей, но продолжает давить на жалость и играть в эти игры", - резюмировала мать Аршавина.

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