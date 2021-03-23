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За сутки коронавирусом в России заболели 8457 человек

11:16
  • вторник
  • 23 марта 2021

Полностью выздоровели 10860 пациентов

В России за сутки выявили 8457 новых случаев коронавирусной инфекции, это минимум с 29 сентября, сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания. Там уточнили, что 11,2% из них клинических проявлений не имели.

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"Зафиксировано 427 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10860 человек", - добавили в оперштабе.

Больше всего заболевших - в Москве (1042). В Санкт-Петербурге зарегистрировано 812 новых случаев, в Московской области - 513.

За все время пандемии в стране положительный тест на COVID-19 сдали 4474610 человек. Зафиксировано 95818 летальных исходов.

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