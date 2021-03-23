Московские врачи вылечили от COVID-19 еще 1379 пациентов

Госпитализированы 793 человека

После прохождения лечения от коронавирусной инфекции в Москве поправились еще 1379 пациентов, сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания. Всего в столице вылечились 933807 человек.

"Подтверждено 1042 новых случая заражения, госпитализировано 793 человека, скончался 51 пациент", - добавили также в опершабе, напомнив следующее: при симптомах ОРВИ необходимо вызывать врача и оставаться дома, чтобы не подвергать риску себя и окружающих.

Всего в России за минувшие сутки выявили 8457 новых случаев COVID-19, что является минимумом с 29 сентября. За все время пандемии в стране заболели 4474610 человек, зафиксировано 95818 летальных исходов.

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