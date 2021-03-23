Определены пять самых вредных для кожи привычек

Лучше как следует мыть лицо перед сном и не злоупотреблять сладким

Некоторые привычки могут оказать на кожу "смертельное" воздействие, так что от них лучше как можно быстрее отказываться, говорится в статье на портале "Здоровье с Еленой Малышевой".

Первой такой привычкой в материале названо недостаточное очищение лица перед сном - кожный жир, несмытая косметика и грязь засоряют поры, провоцируя акне.

Второй вредной для кожи привычкой называется курение (приводит к уменьшению притока крови к коже), третьей - использование солнцезащитного средства только раз в день. Его лучше обновлять перед каждым выходом на улицу.

Также негативные последствия могут оказать пристрастие к сладкому и неправильное лечение акне. Дело в том, что при выдавливании прыщей можно занести инфекцию, так что лучше пользоваться бензоилпероксидом и салициловой кислотой.

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