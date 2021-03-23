Какая погода ждет москвичей во вторник

Весна понемногу отвоевывает позиции

Во вторник в Москве ожидается облачная погода без существенных осадков. При этом воздух прогреется до плюсовых значений, сообщил синоптик Михаил Леус.

"Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков. Температура днем в Москве плюс 1 - плюс 3, а в Подмосковье минус 1 - плюс 4", - рассказал он.

Эксперт отметил, что ветер будет северный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет повышаться и к вечеру достигнет нормы – 748 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

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