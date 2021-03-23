Нарколог назвал лучший способ избежать похмелья

Как минимум - не мешать спиртное со сладкой газировкой

При употреблении спиртного избежать сильного похмелья можно, если чередовать алкоголь со стаканом минеральной воды - лучше негазированной. Такое мнение в беседе с телеканалом "Звезда" высказал нарколог Алексей Казанцев.

"Не обязательно это должно приходиться стакан воды на рюмку, но хотя бы по несколько глотков обязательно надо сделать", - подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что мужчинам за вечер лучше не превышать четырех доз спиртного, женщинам - двух-трех.

Главной же ошибкой при употреблении алкоголя специалист назвал пристрастие к сладкой газировке. Она, напомнил Казанцев, ускоряет опьянение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram